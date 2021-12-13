Адвокат Япончика оценил приговор убийцам криминального авторитета

Адвокат Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, заявил, что удовлетворен приговором в отношении убийц криминального авторитета.

«Признали виновными, судья безукоризненно вынес приговор. Нас все устроило, это суд присяжных», - сказал Сергей Котелевский телеканалу «Звезда».

В понедельник, 13 декабря, Мосгорсуд приговорил двух обвиняемых в убийстве Япончика к колонии строгого режима: 16 лет колонии с ограничением свободы на один год получил Муртази Шадания, 15 лет с ограничением свободы на один год - Джамбул Джанашия.

Вячеслав Иваньков был застрелен в 2009 году на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе Москвы. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, поскольку в то время у правоохранителей еще не было спецтехники, анализирующей телефонные переговоры, а также возможностей для проведения сравнительного анализа следов ДНК.