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Мосгорсуд вынес приговор убийцам Япончика

Иван Линдеманн
15:51 13.12.2021
Уточняется, что 16 лет колонии строгого режима получил Муртази Шадания, 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима - Джамбул Джанашия.
© Видео: Пресс-служба Мосгорсуда © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Мосгорсуд приговорил двух обвиняемых в убийстве Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 15 и 16 годам колонии соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год получил Муртази Шадания, 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год - Джамбул Джанашия.

Ранее присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям: «Убийство группой лиц из корыстных побуждений», «Незаконное хранение оружия» и «Оборот техсредств для негласного получения информации».

Криминальный авторитет Япончик был тяжело ранен снайпером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев он скончался. В СК в конце декабря 2020 года раскрыли новые детали этого дела и объяснили, что найти убийцу и заказчика непосредственно после совершения преступления не удалось во многом из-за несовершенства технических средств.

Напомним, что Муртази Шаданию суд отправил под стражу в феврале 2020 года. В апреле был заочно арестован и предполагаемый организатор убийства Илья Симония. В мае под стражу взяли другого предполагаемого участника убийства - Джамбула Джанашию. Еще один соучастник - неоднократно судимый Каха Газзава - с 2017 года отбывает наказание за другое преступление.

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