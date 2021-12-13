Морпехи КФл разгромили «врага» в Дагестане при поддержке бронетехники

Подразделения морской пехоты КФл приступили к боевому слаживанию отделений, расчетов и экипажей бронетранспортеров со стрельбой из штатного вооружения и боевой техники на полигоне Аданак в Дагестане, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Чтобы поразить учебные мишени в виде бронетехники и бойцов противника, морпехи используют орудия бронетранспортеров БТР-82А и БТР-70М, автоматы, ручные пулеметы, гранатометы, а также ручные гранаты.

Кроме того, командиры отделений на практике совершенствуют навыки управления подразделениями и огнем, а механики-водители тренируются управлять БТР на пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

Также бойцы учатся действовать в обороне, на марше и при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения.

После завершения боевых стрельб морпехов ждут состязания по стрельбе. По их результатам командование выберет самые лучшие подразделения.

Сообщается, что в учениях были задействованы более полутора тысяч военнослужащих подразделений морской пехоты КФл и около ста единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что десантно-штурмовые подразделения Каспийской флотилии во время учений уничтожили условного противника с помощью «Тигров» и БТР-82А.

БТР-82 - российский бронетранспортер, являющийся глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии БТР-80/БТР-80А. Он был принят на вооружение в 2013 году.

Основное отличие БТР-82А - 30-миллиметровая пушка 2А72, установленная на башенной пушечно-пулеметной установкой. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух и стенки до полуметра метров высотой.

Материал подготовила Алиса Кононенко