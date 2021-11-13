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Задержанного брата Нурмагомедова отправили в Махачкалу

Кира Карон
09:40 13.11.2021
Из аэропорта их увез кортеж с мигалками.
Задержанного брата Нурмагомедова отправили в Махачкалу
© Фото: usman_nurmagomedov, instagram
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Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова доставили в Махачкалу. Из аэропорта их увез кортеж с мигалками. Их самолет, направлявшийся из Шереметьево, приземлился в 01:47.

Отмечается, что когда они спустились с трапа, их посадили в автобус и вывезли за забор. Затем переместили в полицейскую машину и увезли с мигалками.

По данным источника «Известий», после прилета в Дагестан двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов были доставлены на допрос в ОВД Каспийска.

Напомним, что вечером 11 ноября московская полиция сообщила о задержании в аэропорту Шереметьево двух мужчин, которые подозреваются в наезде на полицейского в Каспийске. Позже СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту произошедшего и опубликовал кадры с места инцидента.

По версии следствия, полицейский пытался остановить автомобиль без регистрационных знаков, однако водитель не выполнил просьбы сотрудника и продолжил движение, в результате чего наехал на правоохранителя.

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