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Назван процент заболевших COVID-19 в России после вакцинации

Анна Касаткина
17:25 13.12.2021
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что вакцина не защищает от заболевания на 100%.
Назван процент заболевших COVID-19 в России после вакцинации
© Фото: Komsomolskaya Pravda. GlobalLookPress
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Процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса в России составляет 3,9%, повторных случаев у переболевших - 0,74%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.

Голикова отметила, что вакцина не защищает от заболевания на 100%, об этом «никогда не говорили».

«Процент заболевших от общего количества вакцинированных составляет сейчас 3,9%. Что касается переболевших и повторных заболеваний, процент от переболевших составляет 0,74%», - сказала она.

Ранее Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. Полную вакцинацию, по ее словам, в РФ прошли более 63,9 миллиона человек.

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