УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет новую жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Соответствующее решение принято из-за допущенной в процедуре проведения технической ошибки. Об этом говорится в Twitter УЕФА.

Начало новой жеребьевки запланировано на 17.00 мск.

Первоначально процедура прошла в 14.00, однако по ее итогам футбольные клубы «Атлетико» и «Вильярреал» подали протест на результат. Грубое нарушение правил произошло по ходу распределения команд.

Сначала при определении соперника «Вильярреала» Андрей Аршавин вытащил из корзины «Манчестер Юнайтед», но клубы проходили встречу в ходе группового этапа, поэтому пришлось выбирать заново - на второй раз выпал «Сити». Однако из-за инцидента «Манчестера Юнайтед» не оказалось среди противников «Атлетико», однако в пул соперников попал «Ливерпуль», выступавший с испанцами в одной группе. «Атлетико» попал на «Баварию», а «МЮ» в итоге достался ПСЖ.