UEFA пошутил над сборной Словакии после поражения от России

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) высмеял сборную Словакии по футболу после матча со сборной России.

«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», - написала в соцсетях организация под изображением с удивленным выражением лица защитника команды Милана Шкриньяра.

Напомним, встреча сборных России и Словакии прошла в пятницу, 8 октября, в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.

Единственный гол в матче забил на 24-й минуте Милан Шкриньяр, срезавший мяч в собственные ворота. Сборные России и Словакии являются соперниками в группе Н.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что доволен игрой своих подопечных в матче против Словакии. По его словам, игроки на поле показали настоящую самоотдачу и настрой.