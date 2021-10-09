UEFA пошутил над сборной Словакии после поражения от России
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) высмеял сборную Словакии по футболу после матча со сборной России.
«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», - написала в соцсетях организация под изображением с удивленным выражением лица защитника команды Милана Шкриньяра.
Напомним, встреча сборных России и Словакии прошла в пятницу, 8 октября, в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.
🇸🇰 Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую 😲#ЧМ2022 #РоссияСловакия pic.twitter.com/tATH5OWcRs— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 8, 2021
Единственный гол в матче забил на 24-й минуте Милан Шкриньяр, срезавший мяч в собственные ворота. Сборные России и Словакии являются соперниками в группе Н.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что доволен игрой своих подопечных в матче против Словакии. По его словам, игроки на поле показали настоящую самоотдачу и настрой.