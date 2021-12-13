СМИ: в Москве неизвестный ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача

Житель Москвы ворвался с ножом в стоматологическую клинику и ранил врача, передают «Известия». Утверждается, что ситуация произошла в частном учреждении в Ясном проезде.

По информации издания, на месте ЧП в данный момент находятся сотрудники правоохранительных органов. Как было отмечено, в настоящий момент неизвестно, что именно стало причиной произошедшего нападения.

Ранее воронежские полицейские задержали водителя такси по подозрению в нанесении ножевых ранений двум мужчинам в Санкт-Петербурге. По данным правоохранителей, вечером 10 декабря в ходе конфликта водитель такси напал с ножом на двоих мужчин и покинул место преступления.