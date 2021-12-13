«Протон-М» с двумя российскими спутниками успешно стартовал с космодрома Байконур

Тяжелая ракета-носитель «Протон-М» с космическими аппаратами «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» на борту стартовала с космодрома Байконур. Разгонный блок «Бриз-М» со спутниками связи отделился от ракеты, сообщили в Роскосмосе.

Вывод аппаратов на заданную орбиту займет 18 часов 7 минут, отметили в госкорпорации.

Через 17 часов 50 минут отделится «Экспресс-АМУ7», еще через 17 минут этот процесс должен произойти и с «Экспресс-АМУ3». Затем аппараты будут довыведены в рабочие точки при помощи собственных двигательных установок, что займет до 60 суток.

В нынешнем году это второй пуск «Протона-М».