Эксперты выявили новый вид мошенничества с QR-кодами

Кибермошенники начали использовать QR-коды для взлома банковских аккаунтов и кражи денег. О подобных случаях говорится в отчете агентства по безопасности Cofense. Сначала пользователю приходит письмо якобы от банка. В сообщении говорится, что банковский аккаунт владельца взломан.

При этом в тексте находится зашифрованная в виде QR-кода ссылка, при сканировании которой пользователь попадает на фишинговый сайт. Ресурс предлагает ввести старый пароль и заменить его на новый. В этом случае банковский аккаунт взламывается.

Эксперты компании объяснили выбор QR-кодов со стороны злоумышленников несколькими причинами. Прежде всего зашифрованная ссылка, скорее всего, не подпадет под внимание антивируса. Кроме того, люди часто пользуются смартфонами для открытия QR-кода. На них, как правило, отсутствует какая-либо защита от вирусов.

По мнению специалистов, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, нужно проверять имя отправителя письма, а также не переходить по ссылкам, которые зашифрованы в QR-кодах.