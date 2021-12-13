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Неофициально переболевшим COVID-19 россиянам могут начать выдавать сертификаты

Ян Брацкий
12:03 13.12.2021
Ранее Татьяна Голикова рассказала о возможности получения сертификата гражданами, привитыми иностранными вакцинами.
Неофициально переболевшим COVID-19 россиянам могут начать выдавать сертификаты
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Неофициально переболевшие коронавирусной инфекцией россияне смогут получить соответствующий сертификат при наличии у них антител. Нововведение касается тех, кто болел после 1 января 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат "да" или "нет". Соотносить эти данные с базой положительных тестов, и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», - приводит ТАСС заявление Голиковой на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме.

Гражданам, которые не сдавали ПЦР-тест, но уверены, что переболели коронавирусной инфекцией, также предложат пройти тестирование на антитела. При положительном результате теста им также будет оформлен сертификат, «но сроком действия в полгода».

Вакцинация от коронавируса остается самым действенным профилактическим средством, считают медики. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4%, а подавляющее большинство пациентов в стационарах - непривитые.

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