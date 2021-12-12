В Воронеже задержали таксиста, подозреваемого в нападении на двух мужчин с ножом

Воронежские полицейские задержали водителя такси по подозрению в нанесении ножевых ранений двум мужчинам в Санкт-Петербурге. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, вечером 10 декабря на улице Ленсовета в ходе конфликта водитель такси напал с ножом на двоих мужчин и покинул место преступления. Оба пострадавших были госпитализированы, один из них скончался в больнице, другой находятся в крайне тяжелом состоянии.

Личность подозреваемого была установлена. Правоохранительные органы предполагали, что он мог отправиться в Воронеж к близким.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области нетрезвый мужчина напал на супругу и ударил ее катаной.