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Покоряя арктическое небо: экипажи Су-24 и МиГ-31 приступили к полетам в Заполярье

08:28 13.12.2021
В условиях полярной ночи летчикам приходится ориентироваться по приборам и выполнять задание в более суровых погодных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-31 покоряют Арктическое небо - в авиаполку под Мончегорском стартовали первые в новом учебном году полеты. На Кольский полуостров опустилась полярная ночь, ориентиров на местности уже не разглядеть, но опытные летчики готовы к любому полетному заданию.

Низкая температура, обледенение поверхностей крыла, сцепление шасси с бетоном при посадке: все эти факторы, неактуальные летом, теперь приходится учитывать. Арктика ошибок не прощает.

Непросто и наземному персоналу - ночь и сильный мороз на степень боеготовности полка влиять не должны. Поэтому техники максимально быстро готовят зарулившую на стоянку машину к следующему вылету.

Материал подготовили: Михаил Аброськин и Андрей Работнов

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