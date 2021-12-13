Покоряя арктическое небо: экипажи Су-24 и МиГ-31 приступили к полетам в Заполярье
В условиях полярной ночи летчикам приходится ориентироваться по приборам и выполнять задание в более суровых погодных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-31 покоряют Арктическое небо - в авиаполку под Мончегорском стартовали первые в новом учебном году полеты. На Кольский полуостров опустилась полярная ночь, ориентиров на местности уже не разглядеть, но опытные летчики готовы к любому полетному заданию.
Низкая температура, обледенение поверхностей крыла, сцепление шасси с бетоном при посадке: все эти факторы, неактуальные летом, теперь приходится учитывать. Арктика ошибок не прощает.
Непросто и наземному персоналу - ночь и сильный мороз на степень боеготовности полка влиять не должны. Поэтому техники максимально быстро готовят зарулившую на стоянку машину к следующему вылету.
Материал подготовили: Михаил Аброськин и Андрей Работнов