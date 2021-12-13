В МИД ФРГ объяснили задержку одобрения «Северного потока-2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент газопровод «Северный поток-2» не может быть одобрен в связи с тем, что пока он не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики.

«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики», - рассказала Бербок в эфире телеканала ZDF.

Министр также подчеркнула, что это связано с тем, что «требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, вопросы безопасности остаются открытыми».

Накануне глава МИД Германии и сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок оказалась в безвыходном положении из-за позиции по «Северному потоку – 2». Такое мнение высказал политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, политик в качестве представителя «Зеленых» выступала резко против строительства газопровода. Однако как представитель коалиции Бербок пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода.

Кроме того, в ноябре правительство Германии призвало Конгресс США отказаться от введения санкций против «Северного потока - 2». Это связано с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к американской стороне.