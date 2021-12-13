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«Никто не плакал»: учащийся православной гимназии в Серпухове рассказал об атаке

Роман Захаров
13:35 13.12.2021
Денис Рябов рассказал, как педагоги спрятали детей после взрыва в учебном заведении.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один из учащихся православной гимназии, расположенной на территории женского монастыря в Серпухове, в беседе со «Звездой» рассказал об атаке, которую осуществил 18-летний выпускник этого учебного заведения утром 13 декабря. В момент инцидента Денис Рябов находился в гимназии, однако, по его словам, не слышал звука взрыва, но видел приехавшие на место машины экстренных служб.

«Я ничего не видел. Только полицию и скорую и больше ничего не видел. Я только запах слышал, но сказали, что был взрыв», - объяснил мальчик.

По его словам, во время ЧП он и другие ученики были на молитве, а когда все произошло, их отвели в закрытое помещение, где они находились, до тех пор, пока им не разрешили выйти.

«В 8 утра мы молились, потом нам сказали одеваться, мы пошли одеваться. Потом мы зашли куда-то, чтобы нам дали какие-то таблетки, чтобы у нас голова не болела и все успокоились. Взрыв я не слышал. Когда все началось, я не испугался. Только четвероклассницы испугались, они плакали изо всей силы. Больше никто не плакал. Мы там кушали и все шумели, играли в телефоны. Находились там до тех пор, пока не пришли родители», - сообщил Денис.

О взрыве на территории женского монастыря в Серпухове стало известно ранее. По данным полиции, в 08.24 в помещение православной гимназии вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв. Согласно предварительной информации, пострадали сам злоумышленник и 15-летний подросток. Прибывшими сотрудниками полиции учащиеся и педагоги были эвакуированы.

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