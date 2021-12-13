Семь человек пострадали в результате взрыва в женском монастыре в Серпухове
В результате нападения мужчины на женский монастырь в Серпухове пострадал подросток. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
«В результате нападения мужчины на Серпуховский женский монастырь пострадал подросток», - сказано в сообщении надзорного ведомства в Telegram.
Отмечается, что для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место ЧП выехали прокурор Подмосковья Сергей Забатурин и и.о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
Как, в свою очередь, рассказали в экстренных службах, всего в результате данного инцидента пострадали семь человек.
О взрыве на территории женского монастыря в Серпухове стало известно ранее. Как рассказал «Звезде» источник, знакомый с ситуацией, перед инцидентом на территорию обители проник неизвестный мужчина, у которого при себе могло быть самодельное взрывное устройство. Также, по данным источника, полиция уже задержала злоумышленника и сейчас с ним работают следователи.