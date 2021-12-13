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Семь человек пострадали в результате взрыва в женском монастыре в Серпухове

Роман Захаров
09:53 13.12.2021
На место ЧП выехали прокурор Подмосковья Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
© Видео: Прокуратура РФ © Фото: Введенский_Владычный_монастырь, Wikimedia
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В результате нападения мужчины на женский монастырь в Серпухове пострадал подросток. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«В результате нападения мужчины на Серпуховский женский монастырь пострадал подросток», - сказано в сообщении надзорного ведомства в Telegram.

Отмечается, что для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место ЧП выехали прокурор Подмосковья Сергей Забатурин и и.о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

Как, в свою очередь, рассказали в экстренных службах, всего в результате данного инцидента пострадали семь человек.

О взрыве на территории женского монастыря в Серпухове стало известно ранее. Как рассказал «Звезде» источник, знакомый с ситуацией, перед инцидентом на территорию обители проник неизвестный мужчина, у которого при себе могло быть самодельное взрывное устройство. Также, по данным источника, полиция уже задержала злоумышленника и сейчас с ним работают следователи.

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