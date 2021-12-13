Ученица гимназии рассказала, почему ее выпускник мог напасть на монастырь в Серпухове

Ученица православной гимназии в Серпухове рассказала «Звезде» о молодом человеке, который, как предполагается, устроил взрыв на территории женского монастыря. По словам девочки, выпускник учебного заведения всегда казался ей доброжелательным и совершить такое преступление он мог в результате травли со стороны преподавателей.

«Могу сказать, что он был добрым и позитивным. Он часто улыбался, никто не мог ожидать такого, что это сделает именно он. Скорее всего, это потому, что он хотел отомстить учителям за их буллинг. Это довольно-таки частая ситуация. Я сама с этим сталкивалась в прошлом году», - рассказала она.

Ранее утверждалось, что молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. СМИ сообщали, что бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.

Впоследствии стало известно, что следователи квалифицировали нападение молодого человека как покушение на убийство, также было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.