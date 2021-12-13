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В России зафиксирована минимальная с конца октября суточная смертность от COVID-19

Ян Брацкий
12:32 13.12.2021
Больше всего летальных случаев за минувшие сутки было зафиксировано в Московской области (61 случай).
В России зафиксирована минимальная с конца октября суточная смертность от COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Число летальных исходов из-за последствий коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки выросло на 1 121 случай. Это минимальное количество смертей с 26 октября. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, условная летальность осталась на уровне 2,89%.

Больше всего летальных случаев за минувшие сутки было зафиксировано в Московской области (61), в Санкт-Петербурге (60), в Воронежской области (43), в Волгоградской области и Красноярском крае - по 36 случаев.

С начала пандемии в России было выявлено 10 046 454 случая инфицирования COVID-19. Умерли 290 604 пациента ковидных госпиталей.

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