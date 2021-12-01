Американская делегация провела переговоры с талибами*

Межведомственная делегация Соединенных Штатов встретилась с высокопоставленными представителями движения «Талибан»* на территории Катара. Такую информацию сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Во главе американской делегации находился специальный представитель страны по Афганистану Томас Уэст. Переговоры проходили 29-30 ноября в городе Дохе. Согласно сообщению Госдепа, на повестке обсуждения стояли вопросы национальных интересов стран.

В США заявили, что, как и прежде, привержены идее оказания помощи афганскому мирному населению, несмотря на введенные санкции. Американская сторона также подметила улучшение ситуации относительно предоставления доступа для передачи гуманитарной помощи гражданам Афганистана. Соответствующие сведения приводятся на сайте Государственного департамента США.

Ранее в России сообщили о намерении направить в Афганистан медикаменты, товары первой необходимости и продовольствие. Подобные планы озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив надежду, что «ключевые доноры» также продемонстрируют щедрость в сложившейся ситуации.

*«Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность