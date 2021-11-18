Россия в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие и лекарства

Россия в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие, лекарства и товары первой необходимости. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«В свою очередь готовы также внести свой вклад в это общее дело. В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости», - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Постпред РФ при организации выразил надежду, что «ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость».

По словам Небензи, приход к власти сторонников движения «Талибан»* не принес Афганистану стабильности.

«К застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились новые вызовы, связанные прежде всего с отсутствием международного признания», - добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что решение Джо Бадена о выводе войск из Афганистана было правильным. По мнению президента РФ, глава Белого дома не мог ни понимать, что это станет поводом для нападок на него со стороны политических противников, но взял на себя ответственность и принял соответствующее решение.

* «Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность