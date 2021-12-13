В МВД раскрыли личность устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

Взрыв в женском монастыре в подмосковном Серпухове устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка Министерства внутренних дел.

Как утверждается, в результате происшествия пострадали сам молодой человек, а также 15-летний подросток.

«Сегодня в 8.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв», - сообщили в МВД.

О взрыве на территории женского монастыря в Подмосковье стало известно ранее. По данным источника «Звезды», перед инцидентом на территорию обители проник неизвестный мужчина, у которого при себе могло быть самодельное взрывное устройство.