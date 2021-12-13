В сложных метеоусловиях: в авиационных полках ВТА стартовали командирские полеты

В авиационных полках Тверского соединения военно-транспортной авиации, которые дислоцируются в Псковской и Архангельской областях, прошли первые в новом учебном году командирские полеты. В них принял участие руководящий состав управления соединения, воинских частей и подразделений.

Полеты проводились в сложных метеорологических условиях. Экипажи военно-транспортных самолетов отработали взлет, посадку, а также один из сложных элементов летной подготовки - полет по маршруту в боевых порядках в составе звена, выдерживая строй по линии боевого пути.

Командирские полеты проводятся четыре раза в год. Особенностью данных полетов является отработка руководящим составом методик выполнения наиболее сложных элементов летной подготовки для дальнейшего обучения молодого летного состава.

Накануне в рамках второго этапа учения, проходящего в Челябинской области, экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили дозаправку в воздухе, а также совершили около 50 контактов с авиатанкером.

Кроме того, экипажи отработали парную и одиночную заправку от топливозаправщика на высоте около 7000 метров.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов