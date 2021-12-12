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На скорости 650 километров в час: кадры воздушной дозаправки Су-34 и Су-24 на учениях под Челябинском

22:58 12.12.2021
Сложнейший элемент летной подготовки летчики двух типов самолетов выполняют на скорости 600-650 километров в час.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках второго этапа учения, проходящего в Челябинской области, экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) приступили к дозаправке в воздухе, а также совершили около 50 контактов с авиатанкером.

В частности, экипажи отработали парную и одиночную заправку от топливозаправщика на высоте около 7000 метров. Летчики двух типов самолетов выполняют тяжелейший элемент летной подготовки на скорости 600-650 километров в час, сближаясь с танкером на дистанции до десяти метров. Экипажи Су-34 и Су-24МР отработали взаимодействие с командиром топливозаправщика, который контролировал скорость и высоту полета, дистанцию между самолетами, а также очередность подходов к авиатанкеру Ил-78 прямо во время дозаправки.

Передача топлива осуществлялась при использовании специального оборудования, а именно с помощью штанги заправляемого самолета и конус-датчика Ил-78. Экипажи трех типов самолетов оперативно-тактической авиации ЦВО выполнят подходы к топливозаправщику в условиях ограниченной видимости, ночью, с использованием бортового осветительного оборудования на завершающем этапе учения.

В двухнедельном летно-тактическом учении на дозаправку топливом в воздухе, которое завершится во второй половине декабря, задействовано 13 единиц авиационной техники: самолет-заправщик Ил-78, истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР, а также около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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