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Разведку у границ России за неделю провели 42 иностранных самолета и беспилотника

00:45 13.12.2021
По информации Минобороны РФ, нарушений воздушного пространства России не допущено.
Разведку у границ России за неделю провели 42 иностранных самолета и беспилотника
© Фото: Минобороны РФ
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Российские радиолокационные станции за неделю зафиксировали 42 иностранных летательных аппарата, которые вели воздушную разведку вдоль границ РФ. Об этом сообщает Минобороны России в газете «Красная звезда». 

Согласно инфографике, воздушную разведку вдоль российских границ вели 34 самолета-разведчика и восемь разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций.

Также уточняется, что для недопущения нарушения границ российские истребители из состава дежурных сил по ПВО три раза поднимались на сопровождение самолетов иностранных государств.

© Красная звезда

По информации издания «Красная звезда», нарушений воздушного пространства России не допущено.

В четверг, 9 декабря, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к Государственной границе России воздушные цели над нейтральными водами Черного моря.
После этого в воздух подняли три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения территориальной границы.

Экипажи российских истребителей определили воздушные цели как самолеты американских и французских ВКС. Нарушения границы России не было допущено.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Юрий Хведчин

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