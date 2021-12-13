Разведку у границ России за неделю провели 42 иностранных самолета и беспилотника
По информации Минобороны РФ, нарушений воздушного пространства России не допущено.
© Фото: Минобороны РФ
Российские радиолокационные станции за неделю зафиксировали 42 иностранных летательных аппарата, которые вели воздушную разведку вдоль границ РФ. Об этом сообщает Минобороны России в газете «Красная звезда».
Согласно инфографике, воздушную разведку вдоль российских границ вели 34 самолета-разведчика и восемь разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций.
Также уточняется, что для недопущения нарушения границ российские истребители из состава дежурных сил по ПВО три раза поднимались на сопровождение самолетов иностранных государств.
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