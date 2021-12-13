Разведку у границ России за неделю провели 42 иностранных самолета и беспилотника

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По информации издания «Красная звезда», нарушений воздушного пространства России не допущено.

В четверг, 9 декабря, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к Государственной границе России воздушные цели над нейтральными водами Черного моря.

После этого в воздух подняли три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения территориальной границы.

Экипажи российских истребителей определили воздушные цели как самолеты американских и французских ВКС. Нарушения границы России не было допущено.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Юрий Хведчин