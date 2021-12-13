Президент ЮАР заболел COVID-19

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заразился коронавирусом. На время самоизоляции он передал свои полномочия вице-президенту страны Дэвиду Мабузе.

«Президент, который полностью вакцинирован, находится в самоизоляции в Кейптауне и передал все полномочия вице-президенту Дэвиду Мабузе на следующую неделю», – сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы государства.

Отмечается, что положительный тест на COVID-19 Рамафоса получил 12 декабря, у него наблюдаются слабые симптомы коронавируса. Сейчас он получает необходимое лечение. За состоянием пациента следят специалисты военно-медицинской службы сил обороны ЮАР. Известно, что самочувствие президента ухудшилось после поездки в Кейптаун.

Ранее стало известно, что российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заразился COVID-19. Из-за этого спортсмен пропустит заключительный этап чемпионата мира в Абу-Даби.