Спорт Российский пилот «Формулы-1» заразился COVID-19 Кира Карон Никита Мазепин пропустит заключительный этап «Королевских гонок». © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Заключительный этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» в Абу-Даби пропустит россиянин Никита Мазепин, который выступает за команду Haas, из-за положительного теста на COVID-19.



Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, однако спортсмен должен самоизолироваться, об этом сообщила пресс-служба «Королевских гонок». Теперь на трассу в составе Haas выйдет только немец Мик Шумахер.



Ранее семикратного чемпиона мира, пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона исключили из протокола квалификации спринтерской гонки на Гран-при Бразилии в связи с нарушением технического регламента. Об этом сообщила пресс-служба «Формулы-1». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика