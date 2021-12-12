Пропавшие туристы в Хакасии найдены живыми

В Хакасии туристы, которые отправились кататься на снегоходах, пропали в субботу днем, найдены живыми. Об этом сообщили в МЧС РФ по Руспублике Хакасия.



«Поисковые работы завершены, мужчины, потерявшиеся в районе н.п. Приисковый МО Орджоникидзевский район, обнаружены», -- говорится в сообщении.

Напомним, что двое туристов, которые отправились кататься на снегоходах, пропали в субботу днем. На поиски туристов вылетел вертолет Ми-8 и выдвинулась наземная группа спасателей.