Двух пропавших туристов в Хакасии ищут на вертолете и снегоходах

В Хакасии двое туристов, которые отправились кататься на снегоходах, пропали в субботу днем. На поиски туристов вылетел вертолет Ми-8 и выдвинулась наземная группа спасателей.

«Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из аэропорта «Абакан» на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района (Хакасия)», - говорится в сообщении МЧС РФ по Республике Хакасия.

От Абакана до места происшествия 340 км. Чтобы провести поиски с воздуха, было принято решение, применить вертолет МЧС, который несет дежурство на территории Хакасии.

Ранее в районе Хибин произошло ЧП с участием туристической группы. Туристы попали под лавину. В составе группы было 16 человек, в том числе 13 детей и подростков. В результате девочка 2008 года рождения погибла.