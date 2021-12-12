Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Двух пропавших туристов в Хакасии ищут на вертолете и снегоходах

Кира Карон
08:59 12.12.2021
Отмечается, что туристы пропали в субботу днем.
Двух пропавших туристов в Хакасии ищут на вертолете и снегоходах
© Фото: flickr
Читайте нас на:

В Хакасии двое туристов, которые отправились кататься на снегоходах, пропали в субботу днем. На поиски туристов вылетел вертолет Ми-8 и выдвинулась наземная группа спасателей.

«Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из аэропорта «Абакан» на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района (Хакасия)», - говорится в сообщении МЧС РФ по Республике Хакасия.

От Абакана до места происшествия 340 км. Чтобы провести поиски с воздуха, было принято решение, применить вертолет МЧС, который несет дежурство на территории Хакасии.  

Ранее в районе Хибин произошло ЧП с участием туристической группы. Туристы попали под лавину. В составе группы было 16 человек, в том числе 13 детей и подростков. В результате девочка 2008 года рождения погибла.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.