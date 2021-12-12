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Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Индии в Twitter

Кира Карон
08:27 12.12.2021
По данным СМИ, во время взлома аккаунта Моди был опубликован твит, в котором сообщалось о том, что Индия официально наделила биткоин статусом законного платежного средства.
Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Индии в Twitter
© Фото: Solen Feyissa, Pexels
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Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщил его офис в социальной Сети.

«Twitter был оповещен и учетная запись была немедленно защищена», - говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, было отмечено, что злоумышленники контролировали аккаунт «очень недолго». В офисе премьера также сообщили, что в течение времени, пока аккаунт был взломан, «любые опубликованные твиты должны игнорироваться».

Ранее хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США. Согласно источникам журналистов, у ФБР есть несколько систем электронной почты - секретная и общедоступная. По словам бывшего помощника спецагента ФБР Остина Бергласа, якобы взломана внешняя учетная запись почты.

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