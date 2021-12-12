Три человека погибли в массовом ДТП в Кисловодске

В Кисловодске произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. Три человека погибли на месте, еще один был госпитализирован.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление ГИБДД, ночью на Проспекте Победы в Кисловодске водитель Mercedes проехал на красный сигнал светофора и на высокой скорости врезался в стоящий в попутном направлении автомобиль. После этого иномарку вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение еще с двумя легковушками.

«От полученных травм на месте ДТП скончались водитель автомобиля Mercedes, водитель и пассажир другого автомобиля. Кроме того, один пассажир пострадал. Он доставлен в городскую больницу», – рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства и причины аварии уточняются.

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