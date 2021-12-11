Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве произошло массовое ДТП в Оружейном переулке

Алексей Курильченко
18:06 11.12.2021
Из-за аварии на переулке занято две полосы в сторону пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей.
В Москве произошло массовое ДТП в Оружейном переулке
© Фото: Scott Rodgerson, Unsplash
Читайте нас на:

В Оружейном переулке в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщает столичный Дептранс, на место прибыли оперативные службы города. О пострадавших не сообщается.

«Заняты две полосы движения в сторону пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей, для движения свободна одна полоса», - отмечается в Telegram-канале Дептранса.

Ранее в районе Смоленской-Сенной площади в центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадала девушка, она была госпитализирована. По предварительной информации, столкновение произошло из-за опасного маневра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:06 В стране и мире
В Москве произошло массовое ДТП в Оружейном переулке
17:31 В стране и мире
Сотрудник ГИБДД и судебный пристав подозреваются в охоте на оленя под Калугой
18:21 Спорт
Женская сборная РФ по биатлону завоевала серебро этапа КМ в Австрии
17:23 В стране и мире
Захарова осудила решение ЦРУ готовить раздечиков для противодействия РФ и КНР
16:26 В стране и мире
Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек
Популярное
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.