В Москве произошло массовое ДТП в Оружейном переулке

В Оружейном переулке в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщает столичный Дептранс, на место прибыли оперативные службы города. О пострадавших не сообщается.

«Заняты две полосы движения в сторону пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей, для движения свободна одна полоса», - отмечается в Telegram-канале Дептранса.

Ранее в районе Смоленской-Сенной площади в центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадала девушка, она была госпитализирована. По предварительной информации, столкновение произошло из-за опасного маневра.