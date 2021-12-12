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Ученый рассказал, что приводит к деменции

Майя Мусиенко
04:59 12.12.2021
По его словам, на развитие заболевания может повлиять общее состояние организма и образ жизни человека.
Ученый рассказал, что приводит к деменции
© Фото: pexels.com
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Многие болезни, вредные привычки и социальная изоляция могут спровоцировать развитие деменции. Эффективных способов ее лечения пока нет, поэтому необходимо использовать все возможные методы, чтобы избежать этой болезни. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин.

«Это в том числе гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни», – отметил он в разговоре с радио Sputnik.

По словам специалиста, сигналом возможной деменции может стать забывчивость, неспособность к концентрации, планированию, а также снижение уровня абстрактного мышления.

Врач подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует умеренные физические нагрузки и регулярные тренировки когнитивных навыков. Кроме того, стоит придерживаться нормального уровня социального взаимодействия, отметил Голошейкин.

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