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Ученые назвали три главных опасных свойства омикрон-штамма

Иван Линдеманн
07:56 30.11.2021
Новая мутация может преодолевать сформировавшийся к коронавирусу иммунитет.
Ученые назвали три главных опасных свойства омикрон-штамма
© Фото: Edward Jenner, Pexels
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Новый штамм коронавируса оказался более живучим, чем все его предшественники. Это связано с тем, что омикрон обладает немалым количеством мутаций.

Кроме того, он способен быстрее распространяться. Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, опрошенных ресурсом «Хуаньцюван», омикрон-штамм в рекордно быстрые сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть.

В-третьих, новая мутация может преодолевать сформировавшийся к коронавирусу иммунитет. Об этом свидетельствует то, что в странах с высоким процентом вакцинированных (Израиль и Великобритания) уже выявили зараженных.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при омикрон-штамме тяжелая форма COVID-19 может развиваться дольше, чем при других вариантах инфекции. По его словам, это связано с большим количеством мутаций в вирусе. Ученый при этом подчеркнул: это не означает, что болезнь будет проходить тяжелее.

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