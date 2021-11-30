Ученые назвали три главных опасных свойства омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса оказался более живучим, чем все его предшественники. Это связано с тем, что омикрон обладает немалым количеством мутаций.

Кроме того, он способен быстрее распространяться. Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, опрошенных ресурсом «Хуаньцюван», омикрон-штамм в рекордно быстрые сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть.

В-третьих, новая мутация может преодолевать сформировавшийся к коронавирусу иммунитет. Об этом свидетельствует то, что в странах с высоким процентом вакцинированных (Израиль и Великобритания) уже выявили зараженных.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при омикрон-штамме тяжелая форма COVID-19 может развиваться дольше, чем при других вариантах инфекции. По его словам, это связано с большим количеством мутаций в вирусе. Ученый при этом подчеркнул: это не означает, что болезнь будет проходить тяжелее.