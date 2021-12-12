Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Олимпийскому чемпиону Аньелю предъявили обвинения в изнасиловании несовершеннолетней

Майя Мусиенко
04:30 12.12.2021
По данным СМИ, преступление было совершено более пяти лет назад.
Олимпийскому чемпиону Аньелю предъявили обвинения в изнасиловании несовершеннолетней
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Французскому пловцу, двукратному олимпийскому чемпиону Яннику Аньелю предъявлены обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Он помещен под судебный надзор.

По информации агентства AFP, суд отклонил ходатайство стороны обвинения о заключении спортсмена под стражу.Аньель покинул здание суда, не сделав никаких заявлений.

Пловец был задержан в Париже и помещен под стражу в городе Мюлузе. Сообщалось, что его обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки, которое произошло примерно в 2016 году.

Ранее сообщалось, что рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, задержали в Ленинградской области по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:59 В стране и мире
Ученый рассказал, что приводит к деменции
03:50 В стране и мире
Трамп назвал Байдена некомпетентным после саммита с Путиным
02:55 В стране и мире
СМИ сообщили о пропаже 12 человек после взрыва газа на Сицилии
02:16 В стране и мире
СМИ раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии Петербурга
01:19 В стране и мире
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Популярное
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.