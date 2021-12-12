Олимпийскому чемпиону Аньелю предъявили обвинения в изнасиловании несовершеннолетней

Французскому пловцу, двукратному олимпийскому чемпиону Яннику Аньелю предъявлены обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Он помещен под судебный надзор.

По информации агентства AFP, суд отклонил ходатайство стороны обвинения о заключении спортсмена под стражу.Аньель покинул здание суда, не сделав никаких заявлений.

Пловец был задержан в Париже и помещен под стражу в городе Мюлузе. Сообщалось, что его обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки, которое произошло примерно в 2016 году.

Ранее сообщалось, что рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, задержали в Ленинградской области по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек.