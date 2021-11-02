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СК возбудил уголовное дело против рэпера Yung Trappa

Анна Касаткина
21:58 02.11.2021
По данным следствия, подозреваемый совершил преступления против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек.
СК возбудил уголовное дело против рэпера Yung Trappa
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, задержали в Ленинградской области по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Факт задержания подозреваемого в преступлениях подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.

«Задержан 26-летний мужчина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 131 УК РФ (Изнасилование) и по 2 эпизодам части 1 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 31 октября по 1 ноября подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении в поселке Подборовье Выборгского района совершил преступления против половой неприкосновенности двух 18-летних девушек.

Подозреваемого допрашивает следователь. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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