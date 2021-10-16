Мужчина с мачете напал на прохожих в канадском Калгари: есть пострадавшие

В результате нападения мужчины с мачете в центре канадского города Калгари, пострадали четыре человека, сообщает телеканал CBC. Судя по сообщениям в прессе, в местной полиции считают, что жертвами нападения могли стать случайные прохожие, так как ведомство не находит чего-то общего между ранеными.

«В результате серии нападений в центре города 15 октября, четыре человека были ранены, трое из них были отправлены в больницу. Мы по-прежнему считаем, что эти нападения являются случайными, и мы не определили четких мотивов», - сообщает телеканал.

По данным телеканала, полиция оцепила радиус пяти кварталов, чтобы провести расследование. Кроме этого, было остановлено движение поездов на несколько часов. Также сообщается, что полиция Калгари заключила подозреваемого под стражу.