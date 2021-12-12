Гинцбург назвал срок проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового штамма инфекции под названием «омикрон» будет установлена в течение десяти дней. С таким заявлением выступил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность», – сказал он в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает вакцину «Спутник V» самой лучшей и безопасной в мире.