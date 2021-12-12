Косачев заявил о праве РФ защищать своих граждан, комментируя ситуацию в Донбассе

Россия имеет право защищать свое население от «военной агрессии». Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию в Донбассе.

«Вне всякого сомнения мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии», - пояснил он.

Косачев подчеркнул, что он хотел бы ошибаться, но у него «нехорошие предчувствия» о том, что будет происходить на Юго-Востоке Украины.

«Очень нехорошие предчувствия, связанные с тем, что будет происходить на Юго-Востоке Украины со стороны Киева и тех, кто за Киевом стоит», - отметил Косачев в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне посольство РФ в Лондоне заявило, что ситуация на Украине накаляется из-за стран НАТО. Дипведомство сделало такое заявление после призыва Элизабет Трасс «выступить единым фронтом против российской агрессии». В посольстве также отметили, что «"возможная российская агрессия против Украины" - это фальшивый лозунг», которым часто пользуются политики Великобритании и пресса.