Ученые нашли способ лечения болезней психики с помощью вживления электродов в мозг

Американские специалисты обнаружили, что стимуляция определенных отделов мозга с помощью электроимпульсов, проходящих по вживленным в мозг электродам, помогает справляться с симптомами ряда психических заболеваний. Отследить тенденцию ученые смогли благодаря наблюдению за 12 пациентами с диагностированной эпилепсией, перенесшими операцию на головном мозге.

Наблюдаемым вживили аппаратуру в разные отделы мозга, чтобы определить расположение эпилептического очага. Исследователи применили алгоритм, оценивающий способность субъектов к когнитивному контролю по мозговой активности и в соответствии с анализом их действий. С его помощью регулировались электрические сигналы: когда пациенты демонстрировали ухудшение когнитивного контроля, искусственный интеллект посылал импульсы в мозг.

Подобное применение обратной связи привело к повышению эффективности электростимуляции в два раза по сравнению со стимуляцией, осуществляющейся в случайные моменты времени. Также терапия помогла некоторым пациентам, страдающим, помимо эпилепсии, от сильной тревожности, ощутить снижение ее уровня. Подобные результаты, как отмечается в статье издания «Наука из первых рук», могут свидетельствовать о потенциальной применимости метода для лечения тяжелых тревожности и депрессии.

В настоящее время технология проходит подготовку к клиническим испытаниям. В случае успеха, метод может быть допущен к применению на практике для помощи людям с психическими заболеваниями.