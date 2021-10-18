Мишустин: экономика РФ превысила докризисный уровень

Объем российской экономики не только вернулся на докризисный уровень, но и превысил его. За восемь месяцев ВВП вырос на 4,7%. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России.

«По оценке министерства экономического развития, за восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля», – заявил глава кабмина.

По его словам, безработица, напротив, снижается, причем довольно быстро. Также Мишустин отметил, что положительные прогнозы развития российской экономики подтверждаются международными организациями, например, Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Кроме того, премьер подчеркнул, что прямые иностранные инвестиции в РФ за первое полугодие составили около 11 миллиардов долларов. Также наблюдается позитивная динамика во внешней торговле, сообщил Мишустин. В период с января по август товарооборот вырос почти на 40%, причем, по словам главы кабмина, в большей степени за счет расширения экспорта.