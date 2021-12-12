Конькобежец Муштаков взял золото на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

Российский конькобежец Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Калгари. Финишировав с результатом 33,903 секунды, он также установил рекорд трассы.

На втором месте оказался японский конькобежец Юма Мураками, его результат составил 33,991 секунды, а бронзу получил канадец Лоран Дюбрей, преодолевший дистанцию за 34,064 секунды.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала бронзовую награду на Кубке мира по биатлону, уступив Норвегии и Франции.