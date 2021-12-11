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СМИ: житель Ленобласти напал на жену с катаной

Майя Мусиенко
23:27 11.12.2021
Сообщается, что он находился в нетрезвом состоянии.
СМИ: житель Ленобласти напал на жену с катаной
© Фото: Stefano Guidi ZUMAPRESS.com Globallookpress
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По данным СМИ, во Всеволожском районе Ленинградской области нетрезвый мужчина напал на супругу и ударил ее катаной. Конфликт разгорелся во время совместной игры за компьютером.

«В поселке Рахья Ленинградской области нетрезвый мужчина напал на супругу во время совместной игры за компьютером. Нападавший ударил женщину сувенирной катаной, в результате чего она получила ушиб», – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что на данный момент все обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали 18-летнего подростка, который, по данным правоохранителей, планировал совершить теракт в одной из столичных школ.

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