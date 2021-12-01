Армия Первый самолет Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлился в Подмосковье В Россию прибыли граждане РФ, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганские студенты, проходящие обучение в вузах России. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Первый самолет военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Афганистана, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Самолет доставил граждан Российской Федерации и Афганистана. В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу организована третья эвакуация самолетами ВТА с территории Исламской Республики Афганистан граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России. Материал подготовили: Ян Брацкий, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика