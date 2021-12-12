Трамп анонсировал масштабный митинг для сторонников во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своем плане в «недалеком будущем» устроить крупный митинг в штате Флорида для своих сторонников. При этом представитель республиканской партии не назвал конкретное время проведения данного мероприятия.

«Вчера мы прекрасно провели время в Санрайзе, Флорида. Было очень увлекательно, познавательно и весело. Мы вернемся в это место для проведения крупного митинга в не столь отдаленном будущем. Увидимся позже!», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы политика.

Ранее Дональд Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена некомпетентным после саммита с российским главой Владимиром Путиным. Он отметил, что даже не хочет обсуждать нынешнего главу государства.