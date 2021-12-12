Депутат Госдумы рассказала, какие новые законы ждут россиян в 2022 году

В следующем году в России упростят налоговую систему, продолжат активно внедрять цифровизацию, а также улучшать экологическую обстановку. Об этом рассказала депутат Государственной Думы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», – сообщила парламентарий в беседе с URA.RU.

Кроме того, по словам депутата, в 2022 году страна планирует идти по пути цифровизации. Будет активно использоваться беззаявительный порядок выплат материнского капитала и некоторых пенсий. Бессараб отметила, что уже к 2030 году Россия намерена добиться полного цифрового равенства.

Ранее депутат также рассказала, что размер материнского капитала и некоторых социальных пособий и выплат увеличится в следующем году.