«Омикрон» может оказаться самым разрушительным для Британии штаммом
Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может увеличить количество смертей. Таким образом, их число может достичь от 25 тысяч до 75 тысяч новых летальных случаев.
За последние 24 часа в Соединенном Королевстве зарегистрировано 54 073 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболели 10 миллионов 771 тысяча 444 человека. Число летальных случаев за последние сутки - 132. За весь период с начала пандемии в Соединенном Королевстве скончались 146 тысяч 387 человек.
Зарегистрированных случаев заражений новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» за последний 21 час составило 633. Это наибольшее количество случаев, выявленных с момента первого появления штамма «омикрон» в Великобритании.
Сообщается, что по последним данным британского Агентства по безопасности здоровья, увеличение на 50% день ото дня числа подтвержденных случаев заражения штаммом «омикрон» составило 1898 случаев по всей стране (в Англии - 1757, в Скотланде - 121, в Уэльсе - 15, в Северной Ирландии - 5).
Британский ученый Ник Дэвис из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний, выразил мнение, что в целом «омикрон» быстро превосходит «дельту», в значительной степени уклоняясь от действующих вакцин.
«Если текущие тенденции сохранятся, то к концу декабря на «омикрон» может приходиться половина случаев заболевания в Великобритании», - приводит его слова «Российская газета».
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что количество болеющих пациентов, заразившихся новым штаммом «Омикрон» в России составило 2 случая.