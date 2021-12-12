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«Омикрон» может оказаться самым разрушительным для Британии штаммом

Марина Крижановская
16:50 12.12.2021
По последним данным, количество заражений увеличилось на 50%.
«Омикрон» может оказаться самым разрушительным для Британии штаммом
© Фото: CDC Pexels
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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может увеличить количество смертей. Таким образом, их число может достичь от 25 тысяч до 75 тысяч новых летальных случаев.

За последние 24 часа в Соединенном Королевстве зарегистрировано 54 073 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболели 10 миллионов 771 тысяча 444 человека. Число летальных случаев за последние сутки - 132. За весь период с начала пандемии в Соединенном Королевстве скончались 146 тысяч 387 человек.

Зарегистрированных случаев заражений новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» за последний 21 час составило 633. Это наибольшее количество случаев, выявленных с момента первого появления штамма «омикрон» в Великобритании.

Сообщается, что по последним данным британского Агентства по безопасности здоровья, увеличение на 50% день ото дня числа подтвержденных случаев заражения штаммом «омикрон» составило 1898 случаев по всей стране (в Англии - 1757, в Скотланде - 121, в Уэльсе - 15, в Северной Ирландии - 5).

Британский ученый Ник Дэвис из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний, выразил мнение, что в целом «омикрон» быстро превосходит «дельту», в значительной степени уклоняясь от действующих вакцин.

«Если текущие тенденции сохранятся, то к концу декабря на «омикрон» может приходиться половина случаев заболевания в Великобритании», - приводит его слова «Российская газета».

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что количество болеющих пациентов, заразившихся новым штаммом «Омикрон» в России составило 2 случая.

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