Блинкен рассказал о процессе вступления Украины и Грузии в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Украина и Грузия могут совершить прогресс в вопросе вступления в НАТО при условии соответствия предъявляемым требованиям. Он же отметил, что Альянс постоянно открыт для любых европейских государств, стремящихся к членству в нем и отвечающих всем необходимым критериям.

«Альянс подтвердил еще в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство в нем и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса об их вступлении», - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Ранее Энтони Блинкен заявил об «угрозе» Украине со стороны России. По его мнению, сейчас в социальных сетях ведется пропагандистская кампания, направленная против Украины.