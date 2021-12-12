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Блинкен рассказал о процессе вступления Украины и Грузии в НАТО

Елизавета Потейчук
20:58 12.12.2021
Госсекретарь отметил, что двери НАТО открыты для европейских стран с момента его основания.
Блинкен рассказал о процессе вступления Украины и Грузии в НАТО
© Фото: Florian Gaertner PHOTOTHEK Globallookpress
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Украина и Грузия могут совершить прогресс в вопросе вступления в НАТО при условии соответствия предъявляемым требованиям. Он же отметил, что Альянс постоянно открыт для любых европейских государств, стремящихся к членству в нем и отвечающих всем необходимым критериям.

«Альянс подтвердил еще в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство в нем и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса об их вступлении», - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Ранее Энтони Блинкен заявил об «угрозе» Украине со стороны России. По его мнению, сейчас в социальных сетях ведется пропагандистская кампания, направленная против Украины.

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