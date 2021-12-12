Синоптик предсказала потепление на следующей неделе в Москве

На следующей неделе в Москве ожидается потепление из-за прибытия теплого атлантического воздуха. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом в городе ожидается снегопад.

«Антициклон, который обеспечивал нас солнечной и морозной погодой, движется на восток. Давление в столичном регионе будет понижаться, а также увеличится облачность. В ночь на понедельник начнется небольшой снежок. Завтра снега в Москве будет больше. Может выпасть от 2 до 4 см снега, и высота снежного покрова увеличится», - сказал Позднякова в беседе с RT.

В начале недели температура будет держаться в районе 1-4 градусов мороза. По области температура может опуститься до -6 градусов. С четверга в столицу будет поступать еще более теплый воздух, а температура повысится плюсовых значений.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос» рассказал о том, что в Москве из-за морозов и высокой влажности образовался редкий вид осадков - изморозь. По его словам, это вид осадков, который представляет собой кристаллические отложения льда на тонких и длинных объектах - вроде веток деревьев или проводов.