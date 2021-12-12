В Совбезе РФ заявили, что военное доминирование США в мире уже не абсолютно

Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов заявил, что военное доминирование в мировом сообществе Соединенных Штатов Америки уже далеко не носит абсолютный характер. По его словам, Америке по ряду направлений приходится догонять Россию и Китай.

«Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай», сказал Аверьянов в интервью «Российской газете».

Аверьянов также отметил, что в Америке осознают неумолимый уход в прошлое эпохи гегемонии США, которая наступила после окончания холодной войны. Кроме того, он упомянул, что Штаты постепенно утрачивают свое влияние в экономической сфере.

«На мировой политической арене голос Вашингтона уже не воспринимается как истина в последней инстанции даже отдельными стратегическими партнерами США, не говоря уже о других игроках», - добавил первый замсекретаря Совбеза.

Ранее в Кремле отметили, что РФ и США нужны не месяц и не год для решения проблем в отношениях. По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошедшая онлайн-беседа глав государств предсказуемо не привела к каким-либо прорывам, однако показала, что лидеры РФ и США настроены на продолжение практической работы.