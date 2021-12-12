В Совбезе считают, что «Саммит за демократию» облегчит США вмешательство в другие страны

Страны-участники «Саммита за демократию» возьмут на себя обязательства, которые облегчат для США вмешательство во внутренние дела других стран. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов, отвечая на вопрос о выборе приглашенных на саммит стран.

«Очевидно, это будут обязательства, направленные на облегчение американского вмешательства во внутренние дела. Разумеется, под благовидными предлогами. Например, потребуют принять внешне вполне разумные законы против коррупции или дискриминации женщин. Написаны они будут, конечно, по американским шаблонам и на деле будут использоваться, скажем, для устранения неугодных политиков», - заявил Аверьянов в интервью «Российской газете».

Неугодных Штатам политиков, считает первый замсекретаря, смогут обвинить в чем угодно - например, коррупции или расизме - что позволит их легко «устранить». Другой вариант вмешательства - технологическое. Штаты могут вынудить партнера принять американские стандарты.

«Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут "Гугл", "Эппл" или "Амазон"», - считает Аверьянов.

Также представитель Совбеза РФ заявил, «Саммит за демократию» является мероприятием, направленным против России и Китая. Главной его целью являлось убеждение американских элит в том, что весь мир по-прежнему равняется на Штаты.